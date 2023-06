Segundo um comunicado da delegação Regional dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o grupo Oriental (ilhas de São Miguel e Santa Maria) deverá ser o mais afetado pela depressão Óscar, sendo que "o período critico" deverá ser entre as 21:00 locais de hoje (22:00 em Lisboa) e as 12:00 de terça-feira.

"As previsões apontam parâmetros de precipitação, que poderá atingir valores acumulados de 60 milímetros em seis horas, e vento, com rajadas a variar entre os 100 e os 130 quilómetros por hora", refere-se num comunicado assinado pela meteorologista Carolina Medeiros.

Devido a estas previsões, o IPMA emitiu aviso laranja, o segundo mais grave da escala, para as ilhas do grupo oriental, entre as 21:00 de hoje e as 12:00 de terça-feira, tendo em conta a precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar ainda sob aviso laranja, entre as 03:00 e as 12:00 de terça-feira, devido à previsão de vento, direção do quadrante norte.

A depressão irá provocar ainda um agravamento do estado do tempo nas ilhas dos grupos Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), provocando precipitação por vezes forte acompanhada de trovoada, um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima.

Para o grupo central o IPMA emitiu avisos amarelos, entre as 18:00 de hoje e as 00:00 de quarta-feira, devido à chuva que poderá ser forte acompanhada de trovoada.

Foi ainda emitido aviso amarelo para aquelas cinco ilhas, tendo em conta o vento, direção de nordeste, entre as 09:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave da escala, é emitido em "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

APE // ACG

Lusa/fim