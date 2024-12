Estas restrições temporárias, que "permanecem em vigor onde a visibilidade é fraca", segundo o NATS, ocorrem no auge do período de férias escolares e apenas alguns dias antes do Ano Novo.

Os aeroportos da capital britânica são os mais afetados, incluindo Heathrow e Gatwick, que são os mais movimentados do país. O aeroporto de Manchester (noroeste de Inglaterra) também foi afetado.

Contactado pela agência AFP, um porta-voz do aeroporto de Gatwick disse que, dada a "fraca visibilidade", alguns voos seriam provavelmente atrasados ao longo do dia.

A meio da tarde, mais de 250 voos com partida deste aeroporto tinham sofrido atrasos e 15 tinham sido cancelados desde o início do dia, de acordo com o serviço Flightradar24, que acompanha os movimentos dos aviões em tempo real.

O mesmo se aplica a Heathrow, onde mais de 330 voos com partida do aeroporto registaram atrasos e 19 foram cancelados.

A NATS apela a todos os viajantes para que contactem a sua companhia aérea para verificar se o seu voo pode ou não ser mantido.

Está também a monitorizar a situação com o serviço meteorológico nacional do Reino Unido -- o MET Office, que colocou uma grande parte da Escócia em alerta amarelo para neve e chuva, avisando que aguaceiros fortes poderiam causar "perturbações significativas" no período que antecede as festividades da véspera de Ano Novo.

O norte de Inglaterra foi colocado em alerta amarelo devido a ventos fortes.

Na sexta-feira, dezenas de voos dos aeroportos de Manchester, Gatwick e Heathrow foram cancelados e centenas de outros foram adiados.

