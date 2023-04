Vera Daves de Sousa, de acordo com uma nota de imprensa do Ministério das Finanças, deverá intervir no non-deal readshow com investidores dos mercados financeiros internacionais e em workshops, destacando-se igualmente, na quinta-feira, uma intervenção sobre "Falsa dicotomia entre gastos públicos e mais eficazes".

O ministro da Economia e Planeamento de Angola, Mário Caetano João, vai manter encontros com a vice-presidente para o Desenvolvimento Humano do GBM e participar de um conclave ministerial sobre Capital Humano, entre outros.

Também o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, vai participar no fórum do G20, com a Diretora-geral do FMI, bem como na reunião anual da Bretton Woods Committee, para além das reuniões estatutárias e outras bilaterais em que tomará igualmente assento.

De acordo com a nota do Ministério das Finanças, as reuniões de primavera decorrem de 10 a 16 de abril, tendo previstas reuniões estatutárias, encontros com bancos internacionais (Standard Chartered e HSBC), encontros bilaterais e outros eventos (seminários, workshop, fóruns), para além de abordagens com a média internacional e as agências de notação de risco.

