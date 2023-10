De acordo com a deputada socialista Palmira Maciel, que hoje transmitiu aos jornalistas as informações sobre a reunião da conferência de líderes, no mesmo dia haverá o debate preparatório do Conselho Europeu.

O regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro chegou a estar agendado para dia 27 de setembro mas teve de ser adiado devido ao facto de o Chega ter apresentado uma moção de censura ao Governo e de o novo Regimento da Assembleia da República, aprovado em julho, estipular que os debates com o chefe do executivo no parlamento não se podem realizar "na quinzena seguinte à discussão de moções de confiança ou de moções de censura".

Os deputados já tinham estado reunidos em conferência de líderes na semana passada para agendar uma nova data, mas não obtiveram consenso, com a oposição a acusar o PS de obstaculizar o regresso destes debates.

ARL // JPS

Lusa/Fim