Estes foram dois dos agendamentos hoje feitos pela conferência de líderes parlamentares, que marcou os plenários da Assembleia da República da primeira quinzena de outubro.

Para o dia 02 de outubro ficou marcado um agendamento potestativo do BE -- direito de fixar a ordem do dia -- sobre saúde sexual e reprodutiva das mulheres (que não incluirá entre as iniciativas o projeto hoje apresentado para alargar o prazo da Interrupção Voluntária da Gravidez), para dia 09 uma marcação obrigatória do PCP sobre o reforço dos direitos dos bombeiros e para dia 10 uma interpelação ao Governo do Livre sobre o passe ferroviário nacional.

