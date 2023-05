A informação consta da agenda oficial da Assembleia da República, que indica que o debate sobre política geral, com a presença do Governo, está agendado para quarta-feira (dia 24 de maio) pelas 15:00.

No passado dia 10 de maio, a conferência de líderes parlamentares tinha agendado este debate para o dia 31.

O anterior debate sobre política geral com o primeiro-ministro, no parlamento, decorreu no dia 22 de março.

