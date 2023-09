Como tem vindo a ser habitual, a reunião deste órgão decorre em Coimbra, a partir das 10:00 de hoje.

A intervenção inicial é feita pelo presidente do partido, Rui Rocha, e será aberta à comunicação social, decorrendo o resto dos trabalhos dos conselheiros à porta fechada.

Um dos pontos da agenda é "a deliberação do Regimento da Convenção Estatutária", ou seja, os liberais vão decidir sobre a data e as normas desta convenção para alterar estatutos.

No final do Conselho Nacional de 23 de fevereiro, reunião na qual foi constituída uma equipa para acompanhar este processo de revisão estatutária, Rui Rocha adiantou à agência Lusa que o horizonte temporal previsto para este trabalho, que desejavelmente deveria estar concluído até ao final do ano com uma convenção plenária de revisão estatutária, foi pensado com o objetivo de "acomodar as necessidades para que se trate de um processo ponderado e maduro, com ampla discussão".

Da agenda da reunião de hoje faz ainda parte um "debate político sobre fiscalidade".

Além do ponto de situação do processo de revisão estatutária, os conselheiros vão também debater como está "a execução da moção de estratégia global e demais moções aprovadas" na última convenção eletiva do partido.

JF // PC

Lusa/Fim