"Dar mais um ou outro deputado ao PS ou ao PSD não fará qualquer diferença, mas termos um grupo parlamentar faz toda a diferença para as causas que representamos. Apelo às pessoas que deem um voto a um partido que é de confiança, e que já demonstrou que trabalha o ano inteiro colocando à frente dos seus interesses político partidários os interesses das pessoas, dos animais e da natureza", disse.

Inês Sousa Real falava aos jornalistas durante uma ação de campanha no mercado do Livramento, em Setúbal, num dia em que encerra a sua campanha num jantar em Lisboa.

A porta-voz do PAN lembrou que em 2019 o partido elegeu uma deputada por Setúbal e apelou a todas as pessoas que voltem a votar no seu partido.

"Precisamos de dar mais força as causas que representamos, o PAN é a única força política que ao longo de todo o ano traz a preocupação com os animais, com a proteção do ambiente e com a dimensão dos direitos sociais quer em matéria do acesso a habitação, dos transportes públicos ou da saúde, questões tão prementes para o distrito", frisou.

Questionada sobre o apelo ao voto das mulheres feito por outros candidatos, Inês Sousa Real considerou que estes "defraudam as legitimas expectativas das mulheres" e que "o direito das mulheres podem não estar nos boletins de voto, mas estão no PAN".

"Somos a única força política que garantidamente tem trazido esta voz para o parlamento e que ao contrário de forças políticas como o PS e o PSD temos nas nossas listas, em lugares elegíveis, mulheres. Queremos garantir que o lugar das mulheres não é apenas na esfera da vida privada e familiar mas também na esfera pública e politica para que possamos decidir sobre o nosso futuro", frisou.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar em 10 de março para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.

GC // JPS

Lusa/Fim