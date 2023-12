"O Partido Socialista não é uma passerelle de vedetas", escreve o dirigente da linha minoritária de oposição ao atual secretário-geral, António Costa, que concorre com José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos nas eleições diretas dos próximos dias 15 e 16.

Na nota divulgada hoje, Daniel Adrião considera que os militantes socialistas "assistem perplexos ao concurso de celebridades exibido pelas duas candidaturas a Secretário-geral do PS que representam o "status quo" e a continuidade".

"A disputa pública do apoio dos chamados 'notáveis" reflete bem o desrespeito pelos militantes de base, que são a verdadeira fonte de legitimidade democrática do partido e que se sentem cada vez mais distantes do espetáculo da bolha politico mediática onde vive encapsulada a elite dirigente do PS", afirma.

Adrião assinala que, para a sua candidatura, "todos os militantes são igualmente importantes, segundo o princípio democrático basilar do sufrágio universal: um homem, um voto".

"Sendo eleito Secretário-Geral do PS pugnarei pela construção de um partido de baixo para cima e não imposto de cima para baixo", concluiu o dirigente da linha minoritária dos socialistas.

