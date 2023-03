Este novo módulo pretende "sensibilizar os utilizadores para a temática do discurso de ódio, procurando contribuir para a literacia digital e estimular o pensamento crítico relativamente aos conteúdos que consomem e partilham nas redes sociais", explicou à Lusa a investigadora do INESC-ID Paula Carvalho.

"Acreditamos que os utilizadores informados podem ajudar de forma ativa a combater o discurso de ódio, recorrendo, por exemplo, aos mecanismos de denúncia que têm ao seu dispor e que, por vezes, desconhecem, bem como construir contranarrativas que combatam a normalização deste fenómeno e contribuam para a defesa dos direitos humanos", acrescentou.

O coordenador do gabinete de Projetos, Inovação e Formação da agência Lusa, João Pedro Fonseca, alertou para o aumento exponencial do discurso de ódio nas redes sociais, que é consequência dos algoritmos que se alimentam das interações geradas nas plataformas 'online', sendo por isso, necessária uma reflexão sobre o tema.

Os formandos vão poder contar com uma "introdução de conceitos relevantes (por exemplo, a distinção entre discurso de ódio direto e indireto)", bem como "exemplos ilustrativos, extraídos das redes sociais, que ajudam a perceber as diferentes manifestações deste tipo de discurso", revelou à Lusa, Paula Carvalho.

"Embora tenha um caráter introdutório, este módulo aborda ainda um conjunto de estratégias que os utilizadores poderão utilizar para combater este fenómeno, fornecendo exemplos ilustrativos de contranarrativas, que visam desmontar as falácias associadas ao discurso de ódio e desconstruir os estereótipos e preconceitos tipicamente associados às comunidades visadas", esclareceu a investigadora.

A técnica no departamento de desenvolvimento e inovação do CNCS, Lara Lima, garantiu à Lusa que vão existir novos cursos no futuro, uma vez que o Centro Nacional de Cibersegurança está atento à "constante evolução" do ciberespaço e por isso, pretende "responder a todas as necessidades que forem surgindo".

Cidadão Ciberinformado é um curso 'online' gratuito, que visa ajudar a identificar a veracidade de uma notícia ou de outro tipo de informação publicada na internet e agora acrescenta este módulo que pretende explicar o que é o discurso de ódio e como combatê-lo.

Com uma carga horária de, aproximadamente, quatro horas, incluindo a avaliação, que ocorre em vários momentos ao longo da formação, o curso disponibiliza diversos exercícios ao longo de todos os módulos.

Se tiver uma percentagem superior ou igual a 75% na classificação final (soma da pontuação de todos os exercícios), o formando tem direito ao certificado "Cidadão Ciberinformado".

Pode aceder ao curso e fazer a sua inscrição, em https://www.nau.edu.pt/pt/curso/cidadao-ciberinformado/.

