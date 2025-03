"O governo anunciado em Damasco foi notavelmente semelhante ao seu antecessor, falhando em levar em conta a diversidade da Síria, mantendo o controlo de um único partido sobre o país e falhando em fornecer representação justa para todos os componentes do povo sírio", disse o governo curdo, em comunicado.

Os curdos consideraram que essas políticas levam o país "de volta à estaca zero, com um partido a monopolizar o poder e excluindo componentes e fações sírias do processo político e da gestão dos assuntos do país", o que, afirmaram, "contradiz" os objetivos e aspirações do povo sírio.

A autoridade sustentou que "qualquer governo que não reflita a diversidade e o pluralismo presentes na Síria não será capaz de administrar adequadamente o país e tirá-lo da crise que está a enfrentar", mas sim "aprofundá-la".

Também exigiu "o fim das políticas de exclusão e marginalização e uma mudança em direção à aceitação de todos os sírios, independentemente da sua filiação, religião ou seita".

O novo governo sírio é composto por 23 ministros, com apenas uma mulher. Também inclui uma representação simbólica das minorias religiosas do país, conforme discutido no diálogo nacional realizado em fevereiro para delinear a transição.

O executivo inclui um ministro da minoria alauíta (a que pertence a família Al-Assad), um cristão (a única mulher), um curdo e um druso, embora o restante do gabinete seja composto principalmente por muçulmanos sunitas e aliados próximos do presidente interino, Ahmed al-Charaa.

