Em comunicado, a EGEAC -- Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural informa que o Ano Novo vai ser celebrado no Terreiro do Paço, "o coração da cidade", com um cartaz multicultural.

Segundo aquela empresa municipal, Paulo Gonzo será o primeiro artista a subir ao palco, pelas 22:30, acompanhado pela sua banda, num concerto que promete recordar os êxitos "Jardins Proibidos" e "Dei-te Quase Tudo".

A meia-noite será assinalada com um espetáculo de fogo-de-artifício que vai durar 12 minutos, ao som de uma banda sonora original criada pelo DJ Moullinex.

Nos primeiros minutos de 2023, dão arranque ao espetáculo as Batukadeiras X, um grupo de mulheres cabo-verdianas, seguindo-se os artistas Bonga, Cuca Roseta, Elida Almeida, Pongo e Samuel Úria, que estarão em palco com 26 músicos, entre os quais a formação Fogo Fogo, um quarteto de cordas, percussionistas, cavaquinho e sopros.

"Ao longo de 23 canções inspiradas em diversas influências e estilos musicais, propõe-se uma viagem ritmada que deambulará entre o fado, o funaná, as mornas e as coladeiras", lê-se no comunicado.

