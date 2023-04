A cantora cubana estará a 01 de julho no Cine Teatro Avenida, em Castelo Branco, no dia 08 no Coliseu do Porto e no dia 15 no Coliseu de Lisboa.

Omara Portuondo, muitas vezes descrita como diva e dama da música cubana, já tinha atuado em 2022 em Portugal, no festival Músicas do Mundo de Sines, também nesta digressão de despedida.

Segundo a biografia oficial, Omara Portuondo, nascida em Havana em 1930, começou por ser bailarina no cabaret Tropicana, seguindo as pisadas da irmã Haydee, e integrou o quarteto vocal Las d'Aida até decidir seguir uma carreira a solo.

"Magia Negra", o primeiro álbum em nome próprio, saiu em 1959.

A partir daí trilhou um caminho dentro e fora de Cuba em colaboração com diversos músicos estrangeiros, combinando as melodias tradicionais cubanas aprendidas com os pais com o jazz, a bossa nova, o bolero, a guajira e outros ritmos latinos.

As participações no álbum "Buena Vista Social Club" (1996) e no filme com esse nome de Wim Wenders, em 1999, nos quais protagonizou duetos com Ibrahim Ferrer e Compay Segundo, deram-lhe maior notoriedade internacional e tornaram-na num símbolo da música cubana.

De acordo com a promotora portuguesa, Omara Portuondo deverá editar ainda este ano um novo álbum.

A nova digressão de despedida da cantora começa no México e contará ainda com atuações no Brasil, Estados Unidos e Europa.

