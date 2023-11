Cruz Vermelha acolhe 17 reféns libertados pelo Hamas, 14 deles israelitas

A Cruz Vermelha recebeu hoje 17 reféns libertados pelo grupo islamita Hamas na Faixa de Gaza, incluindo 14 israelitas e três tailandeses, segundo informações do exército israelita e do braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qasam, citadas pela EFE.