As duas vítimas tentavam salvar algumas culturas "das suas hortas" devido às inundações, sendo que o último incidente aconteceu no sábado, referiu Sérgio Moiane, administrador do distrito.

"Voltaram para as hortas quando os répteis fugiam da corrente dos rios", detalhou aquele responsável à Rádio Moçambique, apelando à população para se manter afastada das zonas alagadas.

As "machambas", hortas de agricultura de subsistência, são a principal fonte de alimentação para a maioria das famílias moçambicanas nos meios rurais.

O crocodilo é um dos animais que mais vítimas mortais causa anualmente no país, tendo sido responsável por 76 mortes em 2020, segundo dados da Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) relativos a incidentes registados -- muitos não chegam a ser reportados.

As bacias hidrográficas do sul de Moçambique estão a registar cheias desde o início do mês devido a chuva intensa que se tem abatido sobre aquela parte do país.

LFO // ACL

Lusa/Fim