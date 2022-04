A digressão de apresentação do seu mais recente álbum, "Eva" (2020), abre na Concertzaal, na quinta-feira, em Tilburgo, nos Países Baixos, e, no dia seguinte, atua no Teatro Spiegel/Odeon, em Zwalle, ainda em terras neerlandesas, por onde continuará até 01 de maio.

No dia 23 de abril, a criadora de "Não há só Tangos em Paris" sobe ao palco do Teatro de Sneek, e, no dia seguinte está no Cultuurkoepel, em Heiloo, seguindo para Amesterdão, onde atua no dia 26, no TeatroDeLaMar. No dia 28, Cristina Branco e os músicos atuam no Teatro Chassé, em Breda, seguindo para Eindhoven, onde canta no Muziekcentrum Fritz Philips, no dia 29 de abril.

Cristina Branco abre o mês de maio na sala Musis, de Arnhem, ainda nos Países Baixos.

A intérprete de "Sete Pedaços de Vento" cruza a fronteira com a Bélgica e, no dia 03 de maio, apresentar-se-á no AGB Cultuurcentrum, em Diest, seguindo para Eupen, onde, no dia 04, sobe ao palco do Kulturzentrum Alter Schlachthof.

No dia 06 de maio, a cantora está novamente em terras neerlandesas para atuar em Groningen, no De Oosterpoort, e, no dia seguinte em Enschede, no Muziekcentrum. No dia 08, atuará em Utrecht, no Tivoli Vredenburg.

No dia 10 de maio, Cristina Branco encontra-se na Bélgica, para atuar no Cyultuurcentrum De Grote Post, em Ostend.

Continuando por território belga, no dia 11 apresentará as suas canções na sala De Roma, em Borgenhout, regressando no dia seguinte aos Países Baixos para atuar no De Doelen, em Roterdão.

A digressão encerra dia 14 de maio, na Bélgica, em Ieper, no Cultuurcentrum Het Perron.

Nesta digressão, Cristina Branco é acompanhada pelos músicos Bernardo Moreira (contrabaixo), Bernardo Couto (guitarra portuguesa) e Luís Figueiredo (piano).

A cantora volta aos palcos europeus no dia 28 de maio, no âmbito do Festival Sous les Pommiers, em Coutances, no noroeste de França.

Cristina Branco, já com 17 álbuns editados, desde "Cristina Branco in Holland" (1997), foi distinguida em 2007 com um Prémio Amália Rodrigues/Internacional.

NL // MAG

Lusa/Fim