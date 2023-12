O defesa brasileiro Alex Telles, que passou pelo FC Porto, abriu a contagem aos 43 minutos, com o médio croata Marcelo Brozovic a aproveitar um passe decisivo do capitão Ronaldo para ampliar a vantagem aos 59, e com o 'astro' luso a faturar de penálti aos 73, enquanto Mohammed Al Kuwaykibi marcou o golo de 'honra' dos visitantes aos 85.

Com a vitória nesta partida da 18.ª jornada do campeonato saudita, o Al Nassr, que contou também com o internacional português Otávio no 'onze' titular, é segundo classificado com 40 pontos e mantém a distância para o líder Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, que goleou na quinta-feira o Abha, por expressivos 7-0, e soma 50, ainda que tenha mais um jogo disputado.

Por seu turno, o Al Ittifaq, liderado pelo inglês Steven Gerrard, é oitavo com 24 pontos.

'CR7' conta agora com 17 golos na atual edição da Liga da Arábia Saudita, mais um do que o sérvio Aleksandar Mitrovic, contabilizando um total de 51 golos em 2023, a somente um golo de distância de Harry Kane (Bayern Munique) e Mbappé (Paris Saint-Germain) em termos globais.

