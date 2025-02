O acréscimo da criminalidade geral no ano passado, com o registo de 14.298 casos, contra 13.487 em 2023, "deve-se ao aumento contínuo dos crimes de burla e dos crimes informáticos", referiu, em conferência de imprensa, o secretário para a Segurança da região semiautónoma chinesa, Wong Sio Chak.

Se em 2023 as autoridades registaram 578 casos de criminalidade informática, no ano passado, o número ascendeu a 992 - mais 414 casos, ou seja uma subida de 71,6%.

O aumento da criminalidade no território, indicou o responsável, foi ainda influenciado pela entrada em vigor, em outubro, da lei de combate aos crimes de jogo ilícito, com a tipificação do crime 'exploração de câmbio ilícito de jogo', "em relação à qual a polícia registou um total de 89 casos".

Esta nova legislação, assim como o aumento gradual de turistas e a recuperação dos setores do turismo e do jogo, após a pandemia da covid-19, "levaram a uma subida inevitável do número de crimes ligados ao jogo", lê-se num relatório do Governo, divulgado também hoje.

Neste sentido, as autoridades indicaram a abertura de 1.456 inquéritos por crimes relacionados com o jogo, um acréscimo em termos anuais de 349 casos, ou seja 31,5%.

As autoridades notaram, porém, que, em relação a 2019, antes da pandemia, o número de casos em 2024 foi "notavelmente inferior" - menos 701, ou seja uma queda de 32,5% -, "o que demonstra que o trabalho de prevenção e de combate à criminalidade específica" tem vindo a resultar e a "exercer efeitos dissuasores em relação aos potenciais criminosos".

Entre os crimes ligados ao jogo, nota-se ainda no relatório, a burla aparece em primeiro lugar, com 333 casos em 2024, contra 257 no ano anterior. Segue-se a usura, com 252 casos, valor também superior ao ano anterior (119 casos).

Outros dados relativos ao crime apontam para um aumento de 7,4% na criminalidade violenta, com 290 casos assinalados em 2024, além de um acréscimo de 21,3% na delinquência infantil, com 131 casos.

No que diz respeito ao abuso sexual de crianças, este crime diminuiu no ano passado 38,9%, com o registo de 22 casos.

Wong Sio Chak deu ainda conta de 2.001 casos de furto em 2024, um ligeiro aumento de 0,9% em termos homólogos, sublinhando um total de 60 casos de furtos dentro de aviões.

O tráfico e venda de droga diminuiu 5,6% no território no período em análise.

