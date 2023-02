"No quadro de 2022, os indicadores que temos até agora mostram que mantemos os níveis da criminalidade geral equivalentes aos de 2019, naturalmente que aumentam em relação a 2020 e 2021, mas foram anos de pandemia e em grande parte do tempo estivemos em confinamento", disse José Luís Carneiro no parlamento.

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde está a ser ouvido, o ministro avançou que em comparação com 2019 registou-se no ano passado uma redução da criminalidade violenta e grave, "embora pequena", e a criminalidade geral mantém-se estável.

Apesar desta redução da criminalidade violenta e grave, o governante deu conta que "a intensidade da violência" aumentou, com o uso de armas de fogo e de armas brancas.

Todos os indicadores da criminalidade de 2022 vão ser divulgados no Relatório Anual de Segurança Interna, da responsabilidade do secretário-geral do sistema de interna, que tem de ser entregue na Assembleia da República até 31 de março.

CMP // JMR

Lusa/fim