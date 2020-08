Macau apenas registou 29 casos, quando em 2019, no mesmo período, se tinham verificado 169.

Nos primeiros seis meses do ano a capital mundial do jogo também registou uma descida significativa dos crimes de usura e burla, menos 83,1% e 25,1%, em relação ao período homólogo de 2019.

Outra diminuição destacada pelas autoridades diz respeito aos crimes contra o património: menos 38,4%. Já os furtos e os roubos caíram para cerca de metade.

A criminalidade violenta registou um decréscimo global de 59,8%.

As autoridades justificaram estes números com o "duplo impacto da situação epidémica e do reforço contínuo das inspeções policiais", razão pela qual se constata "uma descida dos principais tipos de crimes em Macau".

No balanço da criminalidade também se sublinha "uma tendência de descida [42,4%] dos casos de tráfico de drogas", quando comparado com igual período do ano passado.

As autoridades indicaram que "com o desenvolvimento global da epidemia, o tráfego diário entre Macau e as cidades vizinhas foi restringido desde março", mas salientaram que "alguns grupos de tráfico de drogas transfronteiriços passaram a traficar (...) por vias marítimas".

JMC // PTA

Lusa/Fim