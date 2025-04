"Por exemplo, recentemente, jornalistas de investigação publicaram testemunhos de militares russos que assassinaram civis em Bucha [a noroeste de Kiev]. Se a comunidade internacional não tivesse dado atenção a esses crimes há três anos, e se não tivessem sido abertos processos-crime, esses atos teriam passado despercebidos e os criminosos continuariam impunes", exemplifica Anastasiia Holovnenko numa entrevista à agência Lusa.

Holovnenko, especialista em comunicação estratégica e que já trabalhou em meios de comunicação social independentes, como o Kyiv Independent e o Hromadske, no Centro Anticorrupção, sustenta que, para o regime do Presidente russo, Vladimir Putin, os direitos humanos "são tóxicos".

"Para o regime de Putin, os direitos humanos e os princípios do Estado de direito são tóxicos. Passo a passo, o regime tem vindo a destruir sistematicamente todos os sinais de uma sociedade democrática e aberta, promovendo essa destruição como uma nova norma", afirma Holovnenko, salientando que na Ucrânia é necessária uma grande luta para combater as sucessivas violações.

Segundo a também especialista em comunicação para o impacto social no Centro para as Liberdades Civis, organização não-governamental ucraniana distinguida com o Prémio Nobel da Paz em 2022 e que promove os direitos humanos e a democracia na Ucrânia, a instituição onde trabalha está a tentar apoiar uma forma "de livrar o mundo da constante ameaça russa".

"Na sociedade ucraniana, apoiamos fortemente e contribuímos para o desenvolvimento do movimento de direitos humanos, pois oferece uma oportunidade de estabelecer padrões democráticos modernos de convivência, tanto a nível interno como com os nossos parceiros", destaca.

E prossegue: "Também gostaríamos de ver padrões de direitos humanos e garantias de liberdades na Rússia, porque acreditamos que é tão importante para os russos como para nós que, um dia, seja possível construir uma democracia naquele país, o que, do nosso ponto de vista, livraria o mundo da constante ameaça russa".

Holovnenko realça que, na Rússia, ainda existe uma rede de organizações de direitos humanos, associações de povos oprimidos, movimentos contra a guerra, grupos feministas e de defesa dos direitos LGBTQ+.

"No entanto, trata-se de um país autoritário, onde qualquer atividade que desagrade ao governo é criminalizada, uma situação que tem sido a norma na Federação Russa nos últimos 27 anos", conclui a ativista.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

*** José Sousa Dias (texto) e Tiago Petinga (foto), da agência Lusa ***

JSD // SCA

Lusa/Fim