No período em análise, a polícia registou, ao todo, 1.199 "crimes contra as pessoas", o que representa uma subida de 238 casos e de 24,8%, em comparação com os primeiros seis meses do ano anterior, indicou o secretário para a Segurança de Macau, no comunicado divulgado sobre o balanço da criminalidade no primeiro semestre deste ano.

Em contrapartida, as autoridades registaram dois homicídios, tal como em igual período de 2020. "Acredita-se que ambos estejam relacionados com a troca ilegal de moeda", disse Wong Sio Chak.

Não houve aumento nos casos de crimes violentos em comparação com o mesmo período de 2020 e foi mantida uma taxa zero ou muito baixa de casos de crimes violentos graves, sublinhou.

"Por estas razões, considera-se que o estatuto de segurança de Macau permanece estável e favorável", sublinhou Wong Sio Chak.

Quanto ao crime de "ofensa simples à integridade física" foram contabilizados 632 casos, numa subida de 31 casos (mais 5,2%), enquanto a polícia registou 16 casos de violação, num aumento de três (mais 23,1%), comparativamente a igual período de 2020.

Os sequestros (17) diminuíram 41,4% em termos anuais, ou menos 12 casos, acrescentou.

O "Sistema de Vigilância Vídeo da Cidade de Macau", conhecido como "Olhos no Céu", ajudou na investigação de 1.761 casos, que incluíram crimes violentos, tais como os crimes de "ofensas graves à integridade física", "violação" e "fogo posto", além dos dois crimes de "homicídio" já referidos, afirmou.

O responsável sublinhou que aquele sistema, atualmente com 1.620 câmaras instaladas em vários locais de Macau, "continua a desempenhar um papel importante na assistência à polícia na rápida e volumosa resolução dos casos".

O aumento do cibercrime foi mais evidente no primeiro semestre do ano, sobretudo devido ao aumento do número de turistas, de utilizadores das redes sociais e de aplicações de compras 'online' e, por outro lado, do reforço da supervisão policial.

Assim, os crimes de burla, 667 casos, e de extorsão, 48, subiram 49,9% e 45,5%, respetivamente, em termos anuais.

No mesmo período, as burlas em apostas ilegais 'online' registaram 54 casos no primeiro semestre, ou mais 27 em relação aos primeiros seis meses de 2020.

