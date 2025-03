De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique, consultado hoje pela Lusa, o número de contas bancárias no país cresceu de 5.687.975 no final de 2023 para 6.221.640 em dezembro do ano passado, mas não acompanha o aumento nas IME, que cresceu 18,5% no mesmo período, para 19.870.700, mais quase três milhões de novas contas no espaço de um ano.

Quatro anos antes, em 2020, o número destas contas de moeda eletrónica era de praticamente metade, situando-se em 10.833.801.

Ainda no mesmo período, o número de cartões bancários até diminuiu, praticamente 6%, para pouco mais de 3,2 milhões, enquanto o número de agências bancárias físicas passou de 653 para 654, cobrindo 142 dos 154 distritos do país.

Moçambique conta atualmente com três Instituições de Moeda Eletrónica, das três operadoras de telecomunicações móveis, que assim prestam serviços financeiros via telemóvel, incluindo transferências de dinheiro entre clientes ou pagamento de serviços.

Trata-se de uma solução que permite facilitar e massificar o acesso da população a serviços financeiros, apenas recorrendo ao telemóvel e agentes IME na rua.

O Banco de Moçambique afirmou em outubro passado que a introdução de novas tecnologias e a modernização das infraestruturas de pagamento levou ao crescimento significativo dos níveis de inclusão no país nos últimos dois anos, aproximando-se dos 100%.

No mais recente relatório de Conjuntura Económica e Perspetivas de Inflação, com informação até setembro, o banco central referia que de dezembro de 2022 a junho de 2024 "a percentagem da população adulta com acesso aos serviços financeiros digitais passou de 68,5% para 94,5%".

Um crescimento que segundo o banco central "decorre, entre outros, do início da interoperabilidade" entre as três instituições de moeda eletrónica, que funcionam via telemóvel, bancos, microbancos e demais prestadores de serviços, através da SIMOrede.

"Os níveis de inclusão financeira cresceram significativamente devido à introdução de novas tecnologias e modernização das infraestruturas de pagamento", justifica.

O número de agentes de IME em Moçambique, que funcionam através dos operadores de telecomunicações móveis, aumentou mais 12,2% no primeiro semestre de 2024, para mais de 252 mil, cobrindo todos os 154 distritos do país.

