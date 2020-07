Em comunicado, a CP -- Comboios de Portugal sublinha ter sido apresentado às organizações sindicais um documento de trabalho para se dar início à discussão do novo Regulamento de Carreiras, mas salienta ser "apenas o ponto de partida para o início dos trabalhos de discussão e negociação" que "só agora se vão efetivamente iniciar".

"Por essa razão, foi com surpresa e estranheza que, recentemente, fomos confrontados com o pré-aviso de greve apresentado pelo SFRCI, onde se invoca, nomeadamente, uma discordância face à referida proposta negocial", refere a CP, na nota hoje divulgada.

A CP garante que, "como é óbvio", não pretende extinguir as categorias de operador de revisão e venda e operador de venda e controlo, apenas propôs a fusão das duas categorias numa única, de operador comercial, "uma vez que já hoje desempenham exatamente as mesmas funções, mantendo as especializações atualmente existentes na área de revisão e venda e venda e controlo".

A empresa vinca, no mesmo comunicado, não se rever nem reconhecer fundamento às reivindicações relativas à gestão operacional.

Segundo a CP, foi reposta a oferta total de comboios a nível nacional, exceto o Alfa Pendular por falta de procura, todos os trabalhadores operacionais encontram-se ao serviço e, para os de longo curso, a exceção, foi proposta a realização de uma escala única, "para minimizar o impacto nos trabalhadores da diminuição no serviço", solução "que tem sido rejeitada pela direção do SFRCI".

A empresa concorda existirem "pequenas melhorias que se podem fazer" na oferta da Linha de Sintra/Azambuja, "nomeadamente a transformação de três marchas em vazio em serviço comercial".

Na nota divulgada, a CP enfatiza estar a cumprir as recomendações das autoridades de saúde e informa existirem 15 funcionários infetados com covid-19.

"A CP não se revê nas reivindicações do SFRCI", refere, garantindo "ter sempre mantido diálogo, aberto e permanente" com os sindicatos.

A empresa acrescenta que "tem orgulho em afirmar que tudo tem feito e tudo fará para garantir o bem-estar, a saúde, a segurança no emprego e a dignificação de todos os seus trabalhadores", apelando para o "sentido de responsabilidade, e ao diálogo e negociação de todas as estruturas sindicais", como forma de serem superadas as divergências.

O SFRCI marcou uma greve parcial, a realizar entre segunda e sexta-feira, das 05:00 às 08:00, pelos trabalhadores da Linha do Sado, percurso entre Barreiro e Praias do Sado-A.

Entre as razões apontadas para a greve, o sindicato diz estar contra a gestão operacional da CP, que "coloca trabalhadores em trabalho extraordinário excessivo", e exige a reposição total da oferta de comboios a nível nacional.

A estrutura sindical alega também que os trabalhadores estão contra a proposta de regulamento de carreira apresentada pela CP.

AYR (CC) // SR

Lusa/Fim