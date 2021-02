"De acordo com a informação facultada pela 'task-force' nacional da vacinação, para este mês de fevereiro a região prevê receber 17.550 vacinas. A terceira caixa com 5.850 vacinas é esperada dentro de duas semanas", refere o Sesaram em nota de imprensa.

O arquipélago recebeu, assim, as primeiras duas caixas do segundo lote de vacinas, fornecido pela BioNTech/Pfizer.

"O transporte do lote de vacinas da Pfizer do Aeroporto Internacional da Madeira para a farmácia foi efetuado sob fortes medidas de segurança, com escolta policial", esclarece o Sesaram.

A Região Autónoma da Madeira iniciou a campanha de vacinação em 31 de dezembro, com a administração do primeiro lote - 9.750 doses -, que permitiu inocular 4.785 pessoas, num universo de 200 mil elegíveis.

O Plano Regional de Vacinação Covid-19 estabelece três fases, a começar pela população mais idosa e pelos profissionais do sistema de saúde, público e privado, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase; outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, 100 mil pessoas.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista 1.982 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, num total de 5.178 casos confirmados desde março de 2020, e 45 óbitos associados à doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.757 pessoas dos 726.321 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

DC // MCL

Lusa/Fim