De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, as doenças cardiovasculares - as que afetam o sistema circulatório, ou seja, o coração e os vasos sanguíneos (artérias, veias e vasos capilares) -- foram, no ano em que a pandemia da covid-19 chegou à Europa, a principal causa de morte em 23 Estados-membros, com exceção para a Dinamarca, França, Irlanda e Países Baixos, onde prevaleceram as mortes por cancro.

Estes dois grupos de doenças foram os mais fatais na UE, com um total de 1,7 milhões de óbitos por doenças cardiovasculares e 1,2 milhões por cancro.

No ano em que a pandemia se iniciou, a covid-19 -- causada pelo vírus SARS-CoV-2 -- foi a terceira maior causa de morte, com quase 439 mil mortes.

Segundo os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, até 28 de fevereiro último, a pandemia - declarada em 11 de março de 2020 - tinha já causado 6.859.093 mortes em todo o mundo.

IG // FPA

Lusa/fim