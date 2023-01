"Não é segredo para ninguém que o Rui Rocha era a minha escolha enquanto candidato e portanto acho que [o partido] fica excelentemente entregue. Digo mais, sem falsas modéstias, acho que lhe fica mais bem entregue do que ficaria nas minhas mãos", afirmou João Cotrim Figueiredo em declarações aos jornalistas após o discurso de vitória de Rui Rocha.

O agora ex-líder da Iniciativa Liberal disse acreditar que, com Rui Rocha na liderança, o partido poderá "crescer mais" do que no período em que ele próprio foi presidente.

Questionado se teme que Rui Rocha possa vir a ter dificuldades a afirmar-se junto do eleitorado, numa altura em que uma sondagem indica que João Cotrim Figueiredo é o líder mais popular junto dos portugueses, o ex-líder respondeu: "Tenho o convencimento grande que, daqui por seis meses, esse lugar mais popular pertencerá a Rui Rocha".

Nestas declarações aos jornalistas, Cotrim Figueiredo disse não achar que, após estas eleições, possam surgir divisões internas na IL, afirmando que as pessoas que com ele têm trabalhado tem todas demonstrado que "são democratas".

"Portanto, perante uma eleição democrática legítima, há uma aceitação dos resultados e isso eu acho que até facilita porque clarifica a posição de cada um", vincou.

O deputado Rui Rocha foi hoje eleito o novo presidente da IL, tendo a moção apresentada pela sua lista à comissão executiva alcançado 51,7% dos votos.

À sucessão de João Cotrim Figueiredo apresentaram-se, pela primeira vez na história do partido, mais do que uma lista e disputaram a liderança os deputados e dirigentes Rui Rocha e Carla Castro e o conselheiro nacional José Cardoso na VII Convenção Nacional da IL, que termina hoje em Lisboa.

De acordo com o regimento à convenção, "é aprovada como Moção de Estratégia Global pela Convenção Nacional, a Moção que obtiver a maioria simples dos votos" e "a lista proponente da Moção de Estratégia Global mais votada é eleita como Comissão Executiva".

