Numa publicação na rede social Twitter, a Iniciativa Liberal anunciou que "João Cotrim Figueiredo foi hoje eleito vice-presidente do grupo parlamentar dos liberais europeus", ao obter 48 votos em 71.

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte dos liberais europeus, que indicou que Cotrim de Figueiredo é um dos oito vice-presidentes eleitos, com o irlandês Billy Kelleherum a assumir o primeiro lugar na hierarquia das vice-presidências.

Em comunicado entretanto divulgado, o Renovar a Europa indica que o grupo "ficou hoje mais forte" com a nova constituição, contando agora com 75 membros, dois dos quais da Iniciativa Liberal, "esperando-se que continue a aumentar nos próximos dias".

João Cotrim de Figueiredo chegou a apresentar a sua candidatura à presidência do Renovar a Europa, mas quatro horas depois retirou-se após "discussões francas e frutíferas" com a presidente do grupo político, a eurodeputada francesa Valérie Hayer.

