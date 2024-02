Na intervenção de Cotrim Figueiredo na apresentação do programa eleitoral da IL às eleições legislativas, que foi aplaudida de pé pelos presentes no Capitólio, em Lisboa, o deputado disse esperar um "dia glorioso" para a IL em 10 de março e antecipou "um enorme resultado".

Dirigindo a primeira mensagem aos eleitores - excecionando os açorianos que hoje estão em dia de reflexão devido às eleições regionais de domingo -- o antigo presidente da IL disse perceber "a angústia em que estão" para "escolher o voto certo no dia 10 de março".

"Olham à vossa volta e já perceberam que não vai ser o PS que vos vai dar as respostas que não deu. Olham para as alternativas e não se entusiasmam muito com o PSD, que não parece trazer assim muita coisa de novo", referiu.

Na opinião de Cotrim Figueiredo, estes eleitores angustiados também sabem que a solução não passa pelo Chega porque se olhar "para além da gritaria e daquela boçalidade e daquela infantilidade", o partido de André Ventura "é tão ou mais estatista do que o PS".

"Mas com uma diferença: o PS ao menos aprendeu finalmente a fazer contas, o Chega nem isso", ironizou.

A mensagem aos eleitores, "sem os dos Açores" -- numa referência implícita à polémica com a Comissão Nacional de Eleições sobre esta apresentação de hoje - foi "simples e em coro": "O único voto útil no dia 10 de março é na Iniciativa Liberal".

Mas o cabeça de lista da IL às próximas europeias também tinha um recado para os "adversários da Iniciativa Liberal", que deixou em forma de "conselho de amigo".

"Não subestimem a Iniciativa Liberal. Já mostrámos a força das nossas ideias", avisou, considerando que o partido tem capacidade para fazer "grandes campanhas eleitorais",

Neste momento, o antigo presidente da IL pediu uma "enorme salva de palmas" para o seu sucessor na liderança, Rui Rocha, elogiando a sua inteligência, coragem e convicção".

"Para nós quem mora perto, mas diz que mora longe só para receber mais umas ajudas do parlamento não tem condições para ser candidato a nada e não interessa se diz que mora em Angola ou em Aveiro. Não tem condições. Isto é ser liberal", criticou ainda, numa referência implícita às notícias que envolvem o atual líder do PS, Pedro Nuno Santos, ou o ex-deputado do PSD Maló de Abreu.

JF // JPS

Lusa/fim