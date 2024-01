"Eu compreendo a vossa curiosidade. É idêntica à minha. Mas quando a Justiça quiser falar comigo, terei muito gosto em esclarecer qualquer dúvida que tenha. Mas, como compreenderão, até lá não vou falar com a Justiça através da comunicação social, porque a Justiça tem um local próprio, que são os tribunais. E é isso que devemos respeitar", afirmou o ex-secretário-geral do PS à entrada para o 24.º Congresso Nacional do PS, que começa hoje, na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Uma notícia publicada hoje pelo "Observador" refere que António Costa é suspeito de alegada prática de crime de prevaricação pela aprovação do novo Regime Jurídico de Urbanização e Edificação no Conselho de Ministros de 19 de outubro -- um diploma que terá beneficiado ao objetivo da empresa Start Campus no sentido de instalar um centro de dados em Sines.

