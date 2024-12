"Estar aqui hoje na Ucrânia, nem dia em particular, tem um significado muito especial para mim. No 1.º de Dezembro, desde há quase 400 anos e todos os anos, o meu país celebra o Dia da Independência: a nossa soberania nacional, o nosso direito à autodeterminação e o direito à integridade territorial e ao respeito pelas fronteiras", disse António Costa.

Falando em conferência de imprensa no Palácio Mariyinsky, em Kiev, junto ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o novo presidente da instituição que junta os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) vincou: "A Ucrânia, tal como o meu país e como todos os países no mundo, tem o mesmo direito".

No dia em que inicia funções na presidência do Conselho Europeu e que decidiu passar na capital ucraniana, António Costa salientou: "A soberania ucraniana, a integridade do seu território e as suas fronteiras têm de ser respeitadas".

Também falando aos jornalistas, nomeadamente à comitiva que acompanha António Costa, incluindo a Lusa, Volodymyr Zelensky falou num "início simbólico" do novo ciclo institucional da UE.

António Costa chegou esta manhã a Kiev para passar o primeiro dia do seu mandato, acompanhado pela chefe da diplomacia da UE, para garantir apoio à Ucrânia face à invasão russa.

Cerca das 08:00 (hora local, menos duas em Lisboa), como constatou a Lusa no local, António Costa chegou a Kiev, numa comitiva composta pela Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, e a comissária europeia do Alargamento, Marta Kos, que também iniciam hoje funções no executivo comunitário.

Na conferência de imprensa, o antigo primeiro-ministro português anunciou ainda ter convidado Volodymyr Zelensky a participar na sua primeira cimeira europeia, marcada para 19 de dezembro em Bruxelas, e que espera uma integração gradual da Ucrânia da UE, começando no próximo ano com a interligação no roaming e em certas partes do mercado interno.

A deslocação de alto nível de hoje à Ucrânia acontece após dias de intensos ataques russos contra infraestruturas energéticas críticas do país e no arranque da estação fria no país, que se teme que seja crítica, razão pela qual a UE já mobilizou ajuda, além do apoio (político, humanitário, militar e financeiro) disponibilizado ao país desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

O antigo primeiro-ministro, António Costa, inicia hoje funções como presidente do Conselho Europeu, num mandato que se estende até 31 de maio de 2027 e no qual pretende tornar a instituição mais eficaz e promover a unidade europeia.

Este é o primeiro português e o primeiro socialista à frente da instituição.

António Costa, que fez parte do Conselho Europeu em representação de Portugal durante oito anos (período em que foi primeiro-ministro), conhece já alguns dos líderes da UE, mas pretende, no seu mandato de dois anos e meio, encontrar pontos de convergência para compromissos entre os 27.

Sucede no cargo ao belga Charles Michel, que esteve em funções entre 2019 e até este sábado, num período marcado por crises como a invasão russa da Ucrânia.

