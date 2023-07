"Falei várias vezes, ao longo destas intensas horas, com o Presidente do Brasil sobre o Mercosul [...] e a forma como quer Portugal, quer o Brasil podem ajudar a que o Mercosul e a UE se aproximem", considerou António Costa, em conferência de imprensa ainda antes do final dos trabalhos da cimeira entre a UE e os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), em Bruxelas.

Questionado sobre o acordo comercial com a Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela que falhou em 2019, o primeiro-ministro recordou que o quadro político do Brasil era diferente na altura e que o então Presidente Jair Bolsonaro "não tinha nenhum compromisso com as alterações climáticas, cuja existência negava".

"Hoje o Presidente do Brasil é o campeão da defesa da Amazónia, é o campeão da luta contra a desflorestação, o campeão da luta contra as alterações climáticas", acrescentou.

