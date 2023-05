Numa publicação nas suas contas nas redes sociais Twitter e Instagram, António Costa lembra que "Direitos Sexuais são Direitos Humanos", reiterando o compromisso do Governo de lutar contra o preconceito.

"No Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, hasteei a bandeira arco-íris reafirmando o nosso compromisso contra o preconceito. Continuaremos a desenvolver políticas públicas de combate à discriminação. Por um país mais igual, livre e inclusivo", afirma o chefe do Governo nas publicações.

António Costa apela a cada um dos portugueses para trabalharem pela paz e em prol de uma sociedade mais inclusiva e igualitária.

"Num mundo marcado pela guerra, pelas divisões e segregação, faça cada um a sua parte para lutar por um mundo de paz, igualdade, liberdade, tolerância e respeito pela diferença. Direitos Sexuais são Direitos Humanos", escreve ainda o primeiro-ministro.

(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO AS REFERÊNCIAS AO HASTEAR DA BANDEIRA DO ARCO-IRIS EM S. BENTO, QUE OCORREu EM 2022 E NÃO ESTE ANO. CORRIGE O TÍTULO ANTERIOR: "Costa promete combate à discriminação sexual e hasteia bandeira do arco-iris em S. Bento")

JPS // SB

Lusa/Fim