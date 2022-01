"Já tivemos uma experiência muito dolorosa ainda há pouco tempo nas eleições autárquicas, quando muita gente, fiando-se nas sondagens, teve medo ou achou que não era necessário votar no PS", declarou António Costa na parte final do longo discurso que proferiu no comício da Guarda.

O líder socialista apontou depois que, em consequência desse excesso de confiança, no dia seguinte às eleições autárquicas, muitos eleitores socialistas "acordaram surpreendidos porque, afinal, o PS tinha perdido aquela câmara, ou não tinha ganho aquela outra câmara".

"Por isso, que ninguém se deixe iludir por sondagens, porque não se ganham as eleições nas sondagens. As eleições ganham-se nas urnas, ganham-se com votos, com o voto de cada. É assim que vamos ganhar no próximo dia 30", reforçou.

Neste contexto, o secretário-geral do PS fez novo apelo à mobilização dos socialistas.

"Muitos seguramente irão votar já no próximo dia 23, outros irão votar no próximo dia 30, mas o que é fundamental, o que é indispensável é que todos nos mobilizemos para votar", frisou.

PMF // LFS

Lusa/Fim