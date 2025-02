Numa publicação na rede social X, António Costa disse ter tido hoje uma chamada telefónica com Daniel Chapo, a quem garantiu que "a UE continuará a trabalhar em estreita colaboração com Moçambique para ajudar a estabilizar a situação de segurança em Cabo Delgado e a implementar as reformas de governação em curso".

Na mensagem, António Costa disse ainda ter, na chamada, elogiado "o empenho [de Daniel Chapo] no diálogo político interno".

Moçambique vive desde outubro um clima de forte agitação social, com manifestações e paralisações convocadas, primeiro, por Venâncio Mondlane, que rejeita os resultados eleitorais que deram vitória a Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frelimo.

Atualmente, os protestos, em pequena escala, têm ocorrido em diferentes pontos do país e, além da contestação aos resultados, os populares queixam-se do aumento do custo de vida e outros problemas sociais.

Desde outubro, pelo menos 327 pessoas morreram, incluindo cerca de duas dezenas de menores, e cerca de 750 foram baleadas durante os protestos, de acordo com a plataforma eleitoral Decide, organização não-governamental que acompanha os processos eleitorais.

ANE (EAC) // MLL

Lusa/fim