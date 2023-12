"Nesta hora de passagem de testemunho, felicito o nosso camarada Pedro Nuno Santos, a quem desejo as maiores felicidades pessoais e politicas", escreveu António Costa, numa mensagem que enviou a todos os militantes deste partido.

Na corrida à sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, deputado e ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, teve como adversários o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e o dirigente socialista Daniel Adrião.

Depois, nesta mesma mensagem, António Costa referiu-se ao período em que liderou o PS.

"Quero agradecer, do fundo do coração, a todos os militantes, a enorme honra de ter sido secretário-geral do PS e o apoio que sempre me deram, ao longo destes nove anos", acrescentou.

