António Costa falava aos jornalistas na sede nacional do PS, em Lisboa, onde hoje teve um encontro de cerca de uma hora e meia com o recém-eleito secretário-geral dos socialistas, Pedro Nuno Santos.

"Encerrado este momento, todos estamos unidos para garantir que a partir do dia 10 de março haverá uma continuidade, com uma nova energia, com um novo impulso, daquilo que tem sido o bom ciclo de governação do PS", afirmou António Costa.

"Cada um que chega é natural que faça diferente. E eu não estarei cá a assombrar ninguém para que não faça diferente do que eu estava a fazer", acrescentou.

Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do PS com 62% dos votos, em eleições diretas realizadas entre sexta-feira e sábado, que disputou com José Luís Carneiro, que ficou em segundo lugar, com 36%, e Daniel Adrião, que teve 1% dos votos.

António Costa foi o primeiro a chegar à sede nacional do PS e esperou à porta por Pedro Nuno Santos, que chegou cinco minutos depois. Os dois cumprimentaram-se com um abraço. "Camarada secretário-geral, está bom? Bem-vindo e parabéns", disse Costa.

IEL // JPS

Lusa/Fim