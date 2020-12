"Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês Emmanuel Macron, com quem esteve ontem no Palácio do Eliseu, o primeiro-ministro encontra-se em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde", lê-se no comunicado emitido pelo gabinete de António Costa.

Depois, tal como a agência Lusa já tinha referido, adianta-se que, "no quadro da preparação da deslocação a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, prevista para 18 a 20 de dezembro, o primeiro-ministro realizou hoje de manhã um teste para deteção de Covid-19".

"O primeiro-ministro decidiu cancelar essa deslocação, bem como toda a agenda pública que implique a sua presença física. Mantém toda a atividade executiva e a agenda de trabalho, que realizará à distância. O primeiro-ministro não apresenta quaisquer sintomas", acrescenta-se no mesmo comunicado.

