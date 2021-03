António Costa falava aos jornalistas no final da cerimónia de posse de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, numa declaração em que começou por desejar ao chefe de Estado "as maiores felicidades" no exercício do mandato que lhe foi renovado pelos portugueses.

Sobre o teor do discurso proferido por Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro deixou elogios.

"Creio que depois de o ouvirmos - e ao fim de um ano tão duro como aquele que temos vindo coletivamente a enfrentar de combate à pandemia de covid-19, de resistência à crise económica e social -, saímos com outro ânimo. Saímos reconfortados com o sentido de confiança e de esperança de que é possível vencer esta crise, virar esta página e reconstruir o país", declarou o líder do executivo.

António Costa afirmou ainda que o país está perante "uma agenda muito clara".

Uma agenda "não só se cooperação institucional, mas de solidariedade estratégica que unirá seguramente os portugueses em torno do mandato do senhor Presidente da República", acrescentou António Costa.

