"É fundamental que o conhecimento se transforme em produtos e serviço e que esses produtos e serviços possam chegar ao mercado, porque é assim que valorizamos devidamente o conhecimento e, por outro lado, criamos uma economia de maior valor acrescentado, com mais conhecimento, e onde se propõe criar 18 mil novos postos de trabalho", disse António Costa.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas à entrada para o segundo Encontro Anual das Agendas Mobilizadoras, que decorre hoje no Europarque, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Acompanhado pelos ministros da Economia, da Presidência, da Ciência e da Coesão Territorial, Costa visitou os "stands" de alguns dos 53 consórcios criados através das Agendas Mobilizadoras e observou alguns dos produtos desenvolvidos que ainda estão numa fase de protótipo, como um drone para transportes de medicamentos entre unidades de saúde e uma moto elétrica.

"Como se vê, as empresas estão a trabalhar, os consórcios estão a produzir, já há equipamentos no mercado, os jogos olímpicos deste ano em Paris já vão ser servidos por uma viatura produzida no âmbito de uma destas agendas mobilizadoras. E, portanto, há várias coisas que estão a acontecer", disse António Costa.

O chefe do executivo referiu ainda que este é "um dos programas mais inovadores, mais dinâmicos e com maior potencial", no conjunto do Plano de Resolução e Resiliência (PRR), que "nasceu de uma velha queixa que existia da necessidade de pôr as universidades e as empresas a falar umas com as outras".

"São 53 consórcios que vão do chão de fábrica, à vinha, da pedra natural aos satélites e que prometem chegar a 2026 com mais oito mil milhões de euros em volume de negócios na economia portuguesa", referiu António Costa, numa sessão sem direito a perguntas dos jornalistas.

Ao longo de toda a manhã, o primeiro-ministro irá assistir a uma sessão em que cada um dos 53 consórcios irá apresentar o seu produto e serviço e fazer o ponto de situação do seu projeto.

As Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a Inovação Empresarial são investimentos do PRR, financiado pelos fundos europeus do principal instrumento extraordinário de resposta da União Europeia à pandemia de covid-19, o Next Generation EU. São projetos em parceria entre empresas, universidades, centros tecnológicos e entidades públicas.

JDN // ACL

Lusa/Fim