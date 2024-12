"É para mim uma grande honra estar ao lado do Presidente Zelensky nesta que é a primeira vez que presido ao Conselho Europeu. [...] No que diz respeito à Ucrânia, temos de ser muito claros: vocês podem contar com o nosso apoio total e incondicional, custe o que custar, e durante o tempo que for necessário, agora na guerra e no futuro na paz, e queremos dar-vos as boas-vindas aqui, um dia, como membros da UE", declarou António Costa.

Falando aos jornalistas, em Bruxelas, à entrada daquele que é o primeiro Conselho Europeu por si liderado, António Costa prometeu a Volodymyr Zelensky, que está ao seu lado, que a UE "trabalhará [...] para conquistar uma paz abrangente, justa e duradoura", numa "guerra que é na Ucrânia, é contra o povo ucraniano, em solo da Europa de Leste, mas na qual o que está em causa são os princípios universais" do direito internacional.

Minutos depois, também falando aos jornalistas, o Presidente ucraniano pediu a António Costa: "Temos de contar novamente com a unidade entre os Estados Unidos e a Europa".

Numa altura de transição política norte-americana, quando Donald Trump se prepara para tomar posse, Volodymyr Zelensky vincou ser "muito difícil apoiar a Ucrânia sem a ajuda americana".

"E é isso que vamos discutir com o presidente Trump quando ele estiver na casa branca", concluiu.

O Presidente da Ucrânia participa hoje em Bruxelas no primeiro Conselho Europeu presidido pelo novo líder da instituição, António Costa, cimeira que inaugura um novo formato de um dia, para ser mais eficaz, e que terá menos conclusões escritas.

Depois de, a 01 de dezembro, ter passado o primeiro dia do seu mandato em Kiev para garantir o apoio da UE à Ucrânia face à invasão russa, e de nessa altura ter convidado Volodymyr Zelensky para se deslocar a Bruxelas, António Costa preside hoje ao seu primeiro Conselho Europeu.

