Em declarações aos jornalistas à chegada a um hotel em Lisboa onde os socialistas estão a acompanhar a evolução dos resultados das eleições legislativas, António Costa referiu que "os resultados quase finais são menos claros do que eram as previsões iniciais".

"Em termos de mandatos há praticamente um empate entre o PS e a AD (Aliança Democrática). Em termos de votos, há uma proximidade muito grande", referiu.

O chefe do executivo sublinhou que a "única certeza" que se pode ter é que, "tendo em conta o volume de votos que chegarão nos próximos dias dos círculos da emigração, provavelmente não será hoje" que se saberá o resultado das legislativas.

"A não ser que nas votações que ainda não conhecemos das grandes freguesias urbanas de Lisboa e do Porto a margem se torne tal que seja superior àquilo que seja o número de votos que ainda vão ficar por apurar", disse, apesar de insistir que "tudo indica neste momento que não é provável que se saiba hoje o resultado final".

De acordo com António Costa, o que se pode dizer desde já é que "o PS teve obviamente uma descida muito significativa na sua votação" e que a "soma dos votos do PSD do doutor Rui Rio com os do CDS de há dois anos atrás mais ou menos equivalem àquilo que a AD teve nestas eleições".

"Portanto, não verificamos uma grande subida da AD. Diria que, genericamente, se manteve na mesma ordem de grandeza. E há indiscutivelmente uma subida fortíssima do Chega", frisou.

