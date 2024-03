"Eu acho que as legislaturas devem-se cumprir. Acho que, para Portugal, tem sido uma vantagem competitiva importante ter havido estabilidade das suas legislaturas", disse António Costa.

O primeiro-ministro ainda em exercício falava aos jornalistas no final da sessão da manhã do 2.º Encontro Anual das Agendas Mobilizadoras, que decorre no Europarque em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Costa disse esperar que a instabilidade na legislatura que agora termina não se torne o novo padrão e o país volte a ter "estabilidade nas legislaturas".

