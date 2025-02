"Para preparar o Conselho Europeu extraordinário de 06 de março, vou organizar uma videoconferência com os elementos do Conselho Europeu, amanhã [quarta-feira] de manhã, para ouvir o Presidente de França, Emmanuel Macron, sobre a visita que fez recentemente a Washington", escreveu António Costa nas redes sociais.

O Presidente de França e o homólogo dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, encontraram-se na segunda-feira em Washington DC.

O encontrou realizou-se no dia do terceiro aniversário do início da invasão russa da Ucrânia e foi a principal questão abordada.

Donald Trump recusou classificar o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, como "um ditador", mas na semana passada considerou que o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, era "um ditador" sem legitimidade democrática.

Imagens transmitidas do encontro entre os dois presidentes mostraram Donald Trump a dizer que todo o apoio da UE à Ucrânia foi feito sob empréstimos: "A Europa está a emprestar o dinheiro à Ucrânia."

Macron corrigiu o homólogo dos EUA: "Na realidade, pagámos 60% do esforço total e foi, tal como fizeram os EUA, com empréstimos e subvenções, providenciámos dinheiro real."

"Esta guerra custou-nos, a todos, muito dinheiro, e é responsabilidade da Rússia, porque o agressor é a Rússia", acrescentou o chefe de Estado francês.

Emmanuel Macron é o primeiro líder da União Europeia a visitar os Estados Unidos da América desde a tomada de posse do republicano, numa altura em que Washington DC e Moscovo iniciaram negociações preliminares para um cessar-fogo na Ucrânia e um eventual acordo de paz.

No entanto, as reuniões excluíram a União Europeia e o país invadido.

Depois de responsabilizar a Ucrânia pela invasão da Federação Russa, que começou em 22 de fevereiro de 2022, Donald Trump disse, na segunda-feira, que espera uma visita de Volodymyr Zelensky para fechar um acordo sobre a partilha das receitas sobre os minerais ucranianos.

No domingo, o presidente do Conselho Europeu (ex-primeiro-ministro de Portugal) anunciou uma cimeira extraordinária de líderes para discutir a guerra na Ucrânia e a segurança da União Europeia e do continente, numa tentativa de diminuir a dependência em relação aos Estados Unidos da América, face à postura mais agressiva da Casa Branca, nomeadamente com ameaças de restrições às importações provenientes do bloco comunitário.

