"Nós tivemos, no primeiro semestre deste ano, um novo máximo de investimento empresarial, as empresas já estão a exportar 4% a mais do que exportavam em 2019, antes da crise da covid, e já conseguiram reduzir o desemprego para níveis inferiores a que estava o desemprego no período anterior à crise", lembrou António Costa em Almeirim (Santarém), onde presidiu à cerimónia de inauguração de um armazém automático da Sumol+Compal, um investimento na ordem dos 15 ME.

A "maior crise das nossas vidas" e o seu "impacto económico absolutamente brutal" foi lembrada por Costa para afirmar que, "não obstante", as empresas portuguesas "mostraram uma resiliência extraordinária", tendo dado conta da importância de manter o ciclo de investimento através dos vários instrumentos e recursos financeiros disponíveis, como o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), entre outros.

"Temos de manter este ciclo de investimento, de modernização do país, e aproveitar as exigências da dupla transição -- climática e digital -- não só para o país se continuar a desenvolver mas para as empresas continuarem a ter capacidade de se poderem modernizar", disse o primeiro-ministro, que elogiou o exemplo de investimento efetuado pela empresa de Almeirim.

"Como vimos nesta visita, a chave da modernização está na inovação e a base da inovação assenta na produção de conhecimento", notou, tendo lembrado que o país, em 2020, foi "lá ao fundo", e que "hoje, felizmente, está já acima, à tona de água".

António Costa, que não prestou declarações aos jornalistas no final da visita, concluiria a sua intervenção com uma palavra de esperança e com um repto aos empresários.

"Tudo indica que, a manter esta continuidade, podemos chegar ao final de 2022 já tendo ultrapassado o nível a que estávamos em 2019", afirmou, tendo defendido ambição para ir mais além: "temos de ter a ambição e obrigação, com os recursos postos à disposição do país, de ir bastante mais além e bastante mais rápido", concluiu.

A Sumol+Compal investiu 15 milhões de euros no novo armazém automático em Almeirim, hoje inaugurado, que vai permitir duplicar a capacidade de armazenagem no centro logístico desta cidade e aumentar a rapidez de expedição.

"O novo armazém automático de Almeirim representa um investimento de 15 milhões de euros e visa duplicar a capacidade de armazenamento, aumentar a rapidez de expedição, reduzir os 'stocks' totais de produtos acabados nas operações em Portugal e eliminar duplos transportes, reduzindo a pegada de CO2 [dióxido de carbono] em cerca de 1.000 toneladas por ano", anunciou a empresa, em comunicado.

Com esta nova unidade, a Sumol+Compal passa a ter mais 12.000 metros quadrados (m2) de armazenamento com capacidade para 30.000 paletes.

O armazém dispõe de equipamentos que vão permitir processar mais de 600 paletes por hora.

A nova infraestrutura insere-se no plano de investimento de 45 milhões de euros previsto para o período 2019-2022.

A empresa adiantou ainda que a centralização das operações em Almeirim e o investimento em tecnologia vão garantir "maior eficiência energética, que chega a atingir uma redução de 50% no consumo dos equipamentos".

Citado no mesmo documento, o presidente executivo da Sumol+Compal, Duarte Pinto, afirmou que esta inauguração representa um passo "muito importante na modernização da empresa", respondendo a "enormes desafios do negócio".

MYF // JPS

Lusa/Fim