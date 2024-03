Costa considera NATO um "pilar indispensável" da defesa coletiva

O primeiro-ministro cessante, António Costa, classificou hoje a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) como "pilar indispensável" da defesa coletiva, agora robustecida com a adesão da Finlândia e da Suécia, que quebraram a neutralidade depois da invasão russa.