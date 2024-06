"O Conselho [Europeu] não é propriamente uma agremiação de tecnocratas, mas de políticos, todos têm as suas famílias políticas, orientações e votam também, manifestam-se, de acordo com essas preferências. Compreendo perfeitamente o voto da primeira-ministra de Itália, com quem conto colaborar com enorme proximidade", disse António Costa, em declarações aos jornalistas portugueses, na sede do Partido Socialista Europeu (PES), em Bruxelas.

AFE // PDF

Lusa/Fim