António Costa falava em Luanda no final de uma receção com cerca de uma centena de empresários nacionais presentes no mercado angolano, na qual também esteve presente o ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António.

"Ninguém me levará a mal se anunciar com uns dias de antecedência que, no próximo dia 10 [Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas] vamos passar a ter no telemóvel de cada um o consulado virtual, que permitirá começar a praticar um conjunto de atos consulares por via digital", declarou.

O líder do executivo português adiantou que será possível "o reconhecimento biométrico com total segurança, aliviando também a pressão sobre os serviços consulares" de Portugal.

