Respondendo à presidente dos Socialistas & Democratas (S&D), Iratxe García, no Parlamento Europeu (PE) em Estrasburgo, em França, António Costa disse ser necessário utilizar a legislação da UE para "proteger os cidadãos, a liberdade de expressão e de informação, contra os algoritmos controlados pelos oligarcas tecnológicos".

"Este é também um combate pela liberdade", acrescentou o presidente do Conselho Europeu, que também é socialista.

António Costa considerou que "a democracia hoje está sob ataque" e que os populismos, por exemplo, são alimentados "pelas desigualdades".

"O efeito na qualidade de vida e do rendimento das pessoas é essencial para enfrentar as causas profundas do populismo", completou.

