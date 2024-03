"Quero agradecer estes oito anos de cooperação e solidariedade institucional", afirmou António Costa na conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros de hoje ao lado do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa,, que presidiu à reunião.

O primeiro-ministro considerou que "dificilmente será possível encontrar outro período em que a relação entre o Governo e a Presidência tenha seguido de forma tão fluida, cooperativa e solidária".

António Costa agradeceu também a Marcelo Rebelo de Sousa ter aceite ou convite para presidir a esta que é a última reunião do Conselho de Ministros do XXIII Governo e assinalou tratar-se já de "uma tradição" que iniciou ainda com o antigo chefe de Estado Cavaco Silva.

"Trata-se, mais do que um gesto de cortesia, de enfatizar a importância da cooperação e solidariedade institucional entre o Governo e outros órgãos de soberania", afirmou.

